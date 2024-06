Live

Eine Wasseraufbereitungsanlage in Nuseirat wurde bei israelischen Angriffen zerstört.

Eine Wasseraufbereitungsanlage in Nuseirat wurde bei israelischen Angriffen zerstört. APA / AFP / Bashar Taleb

Nach einem tödlichen Luftangriff auf eine Schule des UN-Palästinenserhilfswerk in Nuseirat fordern die USA völlige Aufklärung. Am Freitag ist die Siedlung ein weiteres Mal im Visier der israelischen Armee. Israels Premier Netanjahu will sich Ende Juli im US-Kongress erklären.