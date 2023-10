Live

Israel kündigt eine „Neubewertung der Beziehungen“ zur Türkei an - ruft erneut zum Verlassen des nördlichen Gazastreifens auf, wo der in der Nacht auf Samstag begonnene Einsatz der Bodentruppen fortgesetzt wird. Palästinensiche Gesundheitsbehörden berichten indes von mehr als 76700 Todesopfern in den vergangenen drei Wochen.