In Khan Younis nach einem israelischen Luftangriff am 22. März. Reuters/Ahmed Zakot

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben am Sonntag einen neuen Militäreinsatz in Khan Younis im Süden des Gazastreifens begonnen. Israel will mehr palästinensische Häftlinge für 40 israelische Geiseln in Gewalt der Hamas freilassen, berichten Medien.