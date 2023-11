Live

Reuters / Al-qassam Brigades, Military Wing Of Hamas

Die Terrororganisation Hamas hat am Sonntag eine dritte Gruppe von Geiseln übergeben.

Heute läuft die erste Frist der am Freitag in Kraft getretenen Feuerpause im Gaza-Krieg aus. Beide Seiten signalisieren Bereitschaft, sie zu verlängern - unter Bedingungen. Sobald sie zu Ende ist, wolle man jedenfalls die Offensive mit voller Kraft fortsetzen, betont Premier Netanjahu. Er trifft sich heute mit Elon Musk, der zu Gesprächen in Israel erwartet wird.