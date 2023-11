Live

Luftaufnahme des Rantisi-Kinderkrankenhauses in Gaza-Stadt am 11. November. Die israelische Armee berichtet von Waffenfunden im Keller, auch Geiseln seien dort festgehalten worden. Reuters / Maxar Technologies

Israelische Truppen geben an, im Keller des Rantisi-Kinderkrankenhauses eine Kommandozentrale mit einem Waffenarsenal und Hinweise auf einen möglichen Geiselaufenthalt gefunden zu haben. Biden ruft Israel zu einem besseren Schutz von Krankenhäusern auf, Israel will Brutkästen liefern. Die Hamas kündigt an, 70 Geiseln freizulassen - wenn es zu einer fünftägigen Waffenruhe kommt.