Nach den Anschuldigen, denen zufolge UNRWA-Mitarbeiter an den Terrorakten der islamistischen Hamas vom 7. Oktober in Israel beteiligt gewesen sein sollen, streiten Israel und die UNO um die Bedeutung des Hilfswerks. Die USA identifizieren eine Gruppe proiranischer Milizen, die den Angriff auf amerikanische Soldaten in Jordanien durchgeführt haben soll.