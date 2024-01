Live

Pro-palästinensische Demonstranten in Den Haag.

Pro-palästinensische Demonstranten in Den Haag. Imago / Robin Utrecht

Zwei getötete Journalisten waren nach israelischen Angaben Mitglieder einer „Terrororganisation“. Indes beginnt in Den Haag die zweitägige Anhörung Südafrikas in der Klage gegen Israel. Südafrika wirft Israel vor dem höchsten UN-Gericht Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen vor.