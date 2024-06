Live

Israelische Soldaten haben am Samstag der Armee zufolge vier Geiseln aus dem Gazastreifen gerettet.

Die Entführten sollen bei zwei Einsätzen im Flüchtlingsviertel Nuseirat befreit worden sein. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Israels Ex-Verteidigungsminister Gantz kündigte indes eine Rede an, in der er seinen Rückzug aus dem Kriegskabinett von Ministerpräsident Netanjahu erklären könnte.