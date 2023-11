Palästinensische Frauen in einem Krankenhaus in Khan Younis. Die Sorge um die Menschen in den Krankenhäusern im Gazastreifen wächst. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte mit, das größte Krankenhaus in dem Küstengebiet, die Al-Shifa-Klinik, sei nicht mehr funktionsfähig. Reuters / Mohammed Salem