Israel setzt seine Angriffe auf Spitäler im Gazastreifen fort. In Gaza-Stadt führe das Militär neue „präzise“ Einsätze im Shifa-Krankenhaus-Komplex aus, teilte die Armee am Montag mit. Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen erklärte, Hunderte von Patienten und Mitarbeitern würden in der Anlage festgehalten.