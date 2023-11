Live

Protest nahe Benjamin Netanyahus Haus in Israel

Protest nahe Benjamin Netanyahus Haus in Israel AMMAR AWAD

In Israel sollen Hunderte Menschen vor einem Haus von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu protestiert und seinen Rücktritt gefordert haben. Der rechtsextreme Minister Amichai Eliyahu wurde unterdessen suspendiert, nachdem er den Einsatz einer Atombombe im Gazastreifen als „Option“ nannte. US-Außenminister Antony Blinken will sich in Ramallah mit Mahmoud Abbas treffen.