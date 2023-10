Live

Durch israelische Luftangriffe zerstörte Gebäude in Rafah, im Süden des Gaza-Streifens.

Durch israelische Luftangriffe zerstörte Gebäude in Rafah, im Süden des Gaza-Streifens. Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

US-Präsident Joe Biden wird in Israel erwartet. In Jordanien wird er den palästinensischen Präsidenten Abbas treffen. Die UNO sieht in Israels Evakuierungsanordnung einen möglichen Verstoß gegen Völkerrecht. UN-Generalsekretär Guterres reist nach Ägypten. Der Iran droht mit Präventivschlägen der „Widerstandsfront“.