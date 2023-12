Live

Israels Generalstabschef rechnet noch mit noch „vielen Monaten“ Krieg. Auch die Hamas will weiterkämpfen. „Die Hamas muss zerstört werden, der Gazastreifen muss entmilitarisiert und die palästinensische Gesellschaft muss entradikalisiert werden“, sagt Israels Premier Netanjahu, der den Militäreinsatz noch intensivieren will. Medienberichten zufolge steht aber ein neue Phase an.