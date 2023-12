Live

Israels Armee hat ihr Bombardement von Zielen im Gazastreifen am Sonntag fortgesetzt. Kampfflugzeuge und Hubschrauber hätten in der Nacht „Terrorziele“ angegriffen, teilte das israelische Militär am Morgen mit. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat Israel eindringlich zum Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten im Gazastreifen aufgerufen. Dies sei nicht nur eine moralische Verantwortung, sondern auch ein strategisches Gebot.