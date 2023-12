Live

APA / AFP / Said Khatib

Biden: Es müssten auch jene geschützt werden, die an humanitärer Hilfe für das Palästinensergebiet beteiligt seien.

Inmitten der anhaltenden israelischen Angriffe hat US-Präsident Joe Biden den israelischen Regierungschef Netanyahu erneut zum Schutz der Zivilbevölkerung aufgerufen. Dieser habe klar gemacht, dass Israel den Krieg fortsetzen werde, „bis alle Ziele erreicht wurden“. 73-jähriger Jazzmusiker mit US-israelischer Doppelstaatsbürgerschaft wurde bereits am Tag des Angriffs, am 7. Oktober, von der Hamas in den Kopf geschossen. US-Präsident zeigte sich „untröstlich“ auf die Nachricht des ermordeten Amerikaners.