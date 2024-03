Live

In Zypern machte sich ein weiteres mit Hilfsgütern beladenes Schiff auf den Weg in Richtung Gazastreifen.

In Zypern machte sich ein weiteres mit Hilfsgütern beladenes Schiff auf den Weg in Richtung Gazastreifen. Reuters / Yiannis Kourtoglou

Bei der Ausgabe von Hilfsgütern im Gazastreifen kam es zu Schüssen und einer Massenpanik mit mehreren Toten und Verletzten. Im Westjordanland starb ein 13-jähriger Bub bei erneuten Kämpfen. Vertreter Israels und der USA werden einem Medienbericht zufolge möglicherweise am Montag in Washington zu Gesprächen über Israels geplante Bodenoffensive in Rafah zusammenkommen.