Israelische Siedler am Grenzübergang Eretz. APA / AFP / Oren Ziv

Israel will mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen ermöglichen und öffnet vorübergehend den Hafen von Ashdod sowie den Grenzübergang Eretz. Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden in einem Telefonat mit Israels Regierungschef Netanjahu die Unterstützung der USA für Israels Offensive von der Verringerung des Leids der Menschen in Gaza abhängig gemacht.