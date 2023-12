Live

Hamas-Kämpfer in Gaza. Das Foto wurde von der Hamas bereitgestellt. Reuters

Der israelische Premier kündigt eine Verstärkung der Kämpfe in Gaza an. Bei einer Rede wird er von Angehörigen der Geiseln ausgebuht. Indes werden israelische Soldaten immer wieder von wenigen Hamas-Kämpfern angegriffen, ehe diese in den Tunnel wieder untertauchen. Die Kämpfer tarnen sich zudem als Zivilisten.