Ein von der Houthi-Miliz angegriffenes Schiff unter griechischer Flagge im Hafen von Aden am Roten Meer. Reuters / Fawaz Salman

Die Experten aus Österreich sollen im Hauptquartier der Mission in der griechischen Stadt Larissa ihr Know-how in den Bereichen Logistik und Informations- und Kommunikationstechnologie einbringen. Außenminister Schallenberg kündigt bei seiner Reise im Nahen Osten an, dass Österreich zehn Millionen Euro für den Gaza-Streifen bereit stellen werde.