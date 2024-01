Live

Der UN-Sicherheitsrat fordert in einer Resolution die „sofortige Einstellung“ der Attacken, die zu massiven Einbußen in der wichtigen Handelsstraße führen. Indes beginnt in Den Haag die zweitägige Anhörung Südafrikas in der Klage gegen Israel. Südafrika wirft Israel vor dem höchsten UN-Gericht Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen vor.