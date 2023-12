Live

Palästinensische Kinder warten auf Versorgung in einem Spital in Chan Junis. REUTERS/Bassam Massoud

Erstmals greift UN-Generalsekretär Guterres in seiner Amtszeit auf die Möglichkeit zurück, sich in einem Brief an den Sicherheitsrat zu wenden. Israels Armee hat in der größten Stadt im Süden des Gazastreifens das Haus des Gaza-Chefs der Hamas umstellt. Die Lage für die Bevölkerung im südlichen Gaza-Streifen ist prekär.