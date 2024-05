Live

Ein beschädigter Sattelschlepper mit humanitären Hilfsgütern, der am 13. Mai 2024 auf der israelischen Seite der umstrittenen Trennmauer zum Westjordanland in den Gazastreifen mutwillig zerstört worden war. APA / AFP / Oren Ziv

Großbritannien verurteilt den Angriff auf einen Hilfskonvoi in Israel. Verhandlungen über eine Feuerpause oder einen Geiseldeal stünden still, sagte indes der katarische Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Israelische Truppen sind bei den Kämpfen weiter in den Osten von Rafah vorgedrungen.