Live

Nach den Anschuldigungen, denen zufolge UNRWA-Mitarbeiter an den Terrorakten der islamistischen Hamas vom 7. Oktober in Israel beteiligt gewesen sein sollen, streiten Israel und die UNO um die Bedeutung des Hilfswerks. Palästinenser kritisieren indes die Bedingungen in Israel nach ihrer Festnahme - auch Foltervorwürfe stehen im Raum.