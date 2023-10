Israelische Truppen versammeln in der Nähe der südlichen Stadt Aschkelon. Die israelische Bodenoffensive steht kurz bevor. Nach Schätzungen der UN wurden in der ersten Woche des Krieges rund eine Million Menschen im Gazastreifen vertrieben. Generalsekretär António Guterres hat von der Hamas eine Freilassung aller Geiseln und von Israel die Zulassung von Hilfslieferungen in den Gazastreifen verlangt. (Photo by GIL COHEN-MAGEN / AFP)