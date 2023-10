Live

Der israelische Premierminister Netanjahu begrüßt US-Präsident Biden am Flughafen in Tel Aviv. AFP / Brendan Smialowski

US-Präsident Joe Biden ist in Israel eingetroffen, das geplante Gipfeltreffen in Jordanien wurde angesichts Hunderter Toter in einem Krankenhaus in Gaza allerdings abgesagt. Israel hat erste Beweise vorgelegt, um darzustellen, warum es dafür nicht verantwortlich ist. In der Region brodelt es: Die Menschen gehen auf die Straße.