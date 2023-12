Live

73-jähriger Jazzmusiker mit US-israelischer Doppelstaatsbürgerschaft wurde bereits am Tag des Angriffs, am 7. Oktober, von der Hamas in den Kopf geschossen. US-Präsident zeigte sich „untröstlich“ auf die Nachricht des ermordeten Amerikaners. Währenddessen werden die Houthi-Bewegungen im Roten Meer genau von den USA beobachtet.