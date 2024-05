Live

Ein beschädigter Sattelschlepper mit humanitären Hilfsgütern, der am 13. Mai 2024 auf der israelischen Seite der umstrittenen Trennmauer zum Westjordanland in den Gazastreifen mutwillig zerstört worden war. APA / AFP / Oren Ziv

Während Israel weiter in die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens vordringt, verkünden die USA, weitere Waffen an Israel liefern zu wollen. Zuletzt hatte US-Präsident Biden Israel im Falle einer Großoffensive in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens damit gedroht, einige Waffen zurückzuhalten.