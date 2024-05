Live

Israelische Soldaten in Gaza im Gefecht mit Hamas-Kämpfern. AFP

Man arbeite mit arabischen Ländern bereits daran, aber es sei erforderlich, dass auch Israel sich beteilige, so der US-Außenminister. Die EU warnt Israel indes vor weiteren Angriffen in Rafah. Netanyahu hält an der umstrittenen Bodenoffensive fest.