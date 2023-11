Live

Dieses am 7. November 2023 aus Südisrael nahe der Grenze zum Gazastreifen aufgenommene Bild zeigt Rauch, der aus dem nördlichen Gazastreifen während des Beschusses durch israelische Streitkräfte. APA / AFP / Aris Messinis

Der Chef der Hamas im Gazastreifen, Jahja Sinwar, sei in seinem Bunker isoliert, erklärt Israels Verteidigungsminister Gallant. Premier Netanjahu will den Gazastreifen auf unbestimmte Zeit kontrollieren. Seit einem Monat tobt der neue Krieg in Nahost.