Live

Die israelische Armee will einen Tunnel gefunden haben, der Teil eines verzweigten, vier Kilometer langen Netztes sei. Sogar Fahrzeuge würden durchpassen. Außerdem veröffentlicht es weitere Informationen zur versehentlichen Erschießung von drei Geiseln: In hebräischer Sprache sei „S.O.S.“ und „Hilfe, drei Geiseln“ auf Schildern zu lesen gewesen. Die WHO zeigt sich entsetzt über den Angriff auf ein Krankenhaus, Israel weist die Kritik zurück.