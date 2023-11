Live

Ein Fahrzeug des Internationalen Roten Kreuzes, in dem sich die israelischen Geiseln befunden haben sollen. APA / AFP / Mohammed Abed

Die vereinbarte viertägige Waffenruhe ist am Freitag in Kraft getreten. Nach dem die ersten Geiseln an Israel übergeben und 39 palästinensische Frauen und Kinder aus der Haft entlassen wurden, sollen weitere Geiseln freikommen. Gehofft wird, dass auch der Norden des Gazastreifens mit Hilfsgütern beliefert werden kann.