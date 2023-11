Live

Die Lage in Spitälern sei verheerend und gefährlich, warnt die WHO. Israels Premierminister deutet ein Abkommen über die Freilassung verschleppter Geiseln an. Die EU-Außenminister beraten heute in Brüssel über die Lage. „Wir verurteilen den Einsatz von Krankenhäusern und Zivilisten als menschliche Schutzschilde durch die Hamas“, lässt Außenbeauftragter Josep Borrell zuvor wissen.