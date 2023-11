Live

Menschen im Gazastreifen trauern um getötete Familienangehörige. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Gaza-Stadt umstellt, auch in der Nacht wurden die Kämpfe fortgeführt. REUTERS/Mohammed Salem

Wird die Hisbollah-Miliz verstärkt in den Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas einsteigen? Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah wird sich am Nachmittag an die Öffentlichkeit wenden. Die USA fliegen Insidern zufolge auf der Suche nach israelischen Geiseln mit Überwachungsdrohnen über den Gazastreifen. Israel kappt die Verbindung zum Gazastreifen und schickt Arbeiter zurück.