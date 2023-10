Live

APA / AFP / Said Khatib

Rauch steigt über der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen auf - nach israelischen Luftangriffen am 16. Oktober.

Rauch steigt über der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen auf - nach israelischen Luftangriffen am 16. Oktober. APA / AFP / Said Khatib

Ein Armeesprecher sieht Israel gerüstet für einen Mehrfrontenkrieg. Israel appelliert an die Bewohner von Gaza: „Zu Ihrer Sicherheit, nutzen Sie diesen kurzen Moment, um sich vom Norden und der Stadt Gaza in den Süden zu begeben“. Der Grenzübergang Rafah zu Ägypten blieb geschlossen. Die Zahl der in den Gazastreifen verschleppten Menschen ist offenbar höher als bislang bekannt.