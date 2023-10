Live

Bei dem Beschuss eines Krankenhaus in Gaza sind vermutlich Hunderte Menschen getötet worden. Israel bestreitet, dafür verantwortlich zu sein. In der Region brodelt es: Die Menschen gehen auf die Straße, die Hisbollah droht mit einem „Tag des Zorns“. Indes wird US-Präsident Joe Biden in Israel erwartet, das geplante Gipfeltreffen in Jordanien wurde allerdings abgesagt.