Schallenberg verkürzt Reise: Kein Besuch in Singapur und Malaysia

Aufgrund der aktuellen Situation in Israel nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas wird Außenminister Alexander Schallenberg Mitte der kommenden Woche eine gemeinsam mit WKÖ-Präsident Harald Mahrer geplante Wirtschaftsmission nach Singapur nicht antreten. Wie das Außenministerium (BMEIA) am Sonntagabend mitteilte, fliegt Schallenberg aber Montag Vormittag wie geplant nach Maskat, um in Omans Hauptstadt am Ministertreffen der EU mit dem Golfkooperationsrat teilzunehmen.

Der ÖVP-Minister werde die bilateralen Gespräche mit den anwesenden Außenministern aus dem Oman, Saudi-Arabien, Bahrain, Kuwait und Katar sowie dem EU-Sonderbeauftragten für den Golf Luigi di Maio nützen, um über die aktuellen Entwicklungen zu beraten, hieß es weiters aus dem BMEIA.

Bei der für Mittwoch und Donnerstag angesetzten „Austria Connect Conference“ in Singapur, an der auch Wirtschaftskammerpräsident Mahrer /WKÖ) teilnimmt, wird Schallenberg demnach von der für Wirtschaft zuständigen BMEIA-Sektionsleiterin Elisabeth Kornfeind vertreten. Der für Freitag, 13. Oktober geplante bilaterale Besuch in Malaysia wurde abgesagt. (APA)