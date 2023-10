Vertanzte Zauberei: „Coppélia“ an der Volksoper

Der märchenhafte Ballettklassiker „Coppélia“, in dem eine Puppe zum Leben zu erwachen scheint, steht wieder auf dem Spielplan der Volksoper.

Ein verrückter alter Professor namens Coppélius bastelt eine Puppe, die so echt aussieht, dass ein junger Mann sich in sie verliebt und seine Verlobte vergisst: Das ist der Plot des Ballettklassikers „Coppélia“. Er steht nun wieder auf dem Spielplan der Volksoper, in der Wiederbelebung einer Choreografie von Arthur Saint-Léon durch Pierre Lacotte.

Ansprechend märchenhaft ist gleich der erste Eindruck: Die Bühnenbilder nach den Originalentwürfen von 1870 wirken wie jene Aufklappbücher, die sich zu dreidimensional wirkenden Szenerien aufstellen lassen. In diesem agierte Kiyoka Hashimoto als Swanilda, die mit Schrecken feststellt, dass ihr Geliebter, Franz, einer anderen Frau Kusshände zuwirft – anfangs weiß sie ja noch nicht, dass es sich bei dieser nur um ein Erzeugnis von Coppélius handelt.

Herzig, wie Hashimoto mit klaren Gesten und auch mal stapfenden Schritten Grant anzeigte. Doch könnte ihre Darstellung des Mädchens unbefangener und jugendlich-frischer sein. Auch wurden manche der technisch anspruchsvollen Passagen schon mit mehr Gelöstheit gezeigt. Mehr Leben kam in sie, als ihre Freunde dem Möchtegern-Zauberer Coppélius energisch und trickreich seinen Schlüssel abluchsten und Swanilda mit ihren Kameradinnen in dessen Zauberkammer eindringen konnte. In dieser schreckten alle gekonnt vor den Puppen zurück, die sie vorerst für Menschen hielten. Doch die schlaue Swanilda entdeckte bald, dass ihnen – und so auch der Schönen – das Herz fehlt.

Die Maschine wird lebendig

Von Coppélius und Franz überrascht, schlüpfte sie in die Figur der Puppe – und hier konnte Hashimoto nicht nur mit guter Technik, sondern auch mit überzeugender Darstellung einer immer lebendiger werdenden Maschine punkten. Erst recht, als diese übermütig wurde und sogar auf dem Zauberbuch herumtrampelte. Besonders gut gefiel sie, als sie mit einem Fächer einen spanischen Tanz vollführte, zackige Bewegungsabläufe und starke Präsenz liegen ihr. Da beeindruckte sie nicht nur den Coppélius von Jackson Carroll, der diesen ausdrucksstark verkörperte. Seine Rückenschmerzen setzte er ebenso gekonnt in Szene wie das fast unheimliche Schleichen und das gewiefte Wetttrinken mit Franz. Auch seine gleichzeitig ent- und begeisterten Blicke, als Coppélia vermeintlich zum Leben erwachte, unterstrichen diesen zwielichtigen Charakter.

In die Figur des ahnungslosen Verliebten schlüpfte Alexey Popov, der von Anfang an mit Geschmeidigkeit und Sprungkraft auf sich aufmerksam machte. Was Hashimoto teils an Leichtigkeit vermissen ließ, hatte er umso mehr zu bieten. In dem von Lacotte choreografierten und adaptierten dritten Akt, der ein großes Ensemble auf die Bühne bringt und der etwas langatmiger gestaltet ist als die anderen, machte auch Alaia Rogers-Maman auf sich aufmerksam: Mit ihren fließenden Bewegungen und ihrer präzisen Ausführung empfahl sie sich für Höheres.

Das Ensemble gefiel vor allem in der flotten Mazurka zu Beginn, als Stiefelabsätze mit viel Esprit aufgestellt und aneinandergeschlagen wurden – gut animiert vom Dirigat von Alfred Eschwé, der wie stets viel Gefühl für Nuancen der Partitur bewies.