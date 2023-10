Braucht Europa einen Mutausbruch?

So steht es um Europa: Trotz der wirtschafts- und sicherheitspolitischen Herausforderungen muss der Klimaschutz vorangetrieben werden.

Gleichzeitig haben sich mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine die Rahmenbedingungen verändert. Höhere Energiekosten, die damit verbundene hohe Inflation und der demografische Wandel schwächen dien Standort, zudem drohen eine De-Industrialisierung und sinkende Wettbewerbsfähigkeit.

Der Krieg offenbart aber auch, wie wenig wehrhaft dieses Europa ist und wie sehr man sich in sicherheitspolitischen Fragen auf die USA verlassen muss. All diese neuen Gefahren und Risiken stärken den politischen Rand links und rechts. Der Dialog der Mitte scheint in einer polarisierten Gesellschaft mehr und mehr verloren zu gehen.

Was Klimaschutz, Sicherheit und Demokratie für den Wirtschaftsstandort Europa bedeuten, das ist das Thema der Diskussionsrunde mit Finanzminister Magnus Brunner und Erste Group-CEO Willibald Cernko.