Gesundheitssystem: Die schlimmsten Befürchtungen sind eingetroffen

Der Großteil des Geldes aus den zusätzlichen Bundesmitteln fließt in Spitalsambulanzen.

Das vorläufige Ergebnis des Finanzausgleichs ist ein Fiasko. Die größten Probleme bei der Versorgung der Bevölkerung werden sich noch verschärfen.

Das Archiv ist die Rache des Journalisten, heißt es. Hier der Beweis: Wiederholt verkündete Gesundheitsminister Johannes Rauch zuletzt, er setze sich „wie ein Irrer“ dafür ein, alle Beteiligten am Tisch von weitreichenden Reformen zu überzeugen. Auch die Landeshauptleute müssten ihre „staatspolitische Verantwortung“ wahrnehmen, um die Verhandlungen zum Finanzausgleich zum Anlass zu nehmen, das Gesundheitssystem auf neue Beine zu stellen. Sollte das nicht gelingen, wären die derzeitigen Strukturen in Ordinationen und Krankenhäusern, die nicht mehr dazu geeignet sind, eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung der Patienten zu gewährleisten, auf weitere fünf Jahre einzementiert. Ein Szenario, das der Bevölkerung nicht zumutbar sei und dringend abgewendet werden müsse. Ja, in diesem Kampfmodus fühlte er sich sichtlich wohl, der Mann hinter der Phrase „digital vor ambulant vor stationär“.

Seit wenigen Tagen ist aber bekannt: Sich „wie ein Irrer“ einzusetzen hat nicht gereicht. Ihm gelang es weder, eine strukturelle Änderung herbeizuführen, noch die für das Gesundheitssystem zugesagten Bundesmittel effizient aufzuteilen. Von den 973 Millionen Euro pro Jahr sollen 300 Millionen in den niedergelassenen Bereich und 600 Millionen in die Spitalsambulanzen fließen. Der Rest kommt der Gesundheitsförderung, Digitalisierung, Impfungen sowie Medikamenten zugute. Ineffizient deshalb, weil die Entlastung der überfüllten Ambulanzen zu den größten Herausforderungen im Gesundheitssystem gehört. Das wiederum lässt sich nur durch eine Stärkung des niedergelassenen Bereichs erreichen. Dennoch erhalten die Ambulanzen doppelt so viel wie Ordinationen und Primärversorgungseinheiten zusammen.