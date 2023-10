Was heißt schon scheitern? Die Revolutionen von 1848

Drucken

Vor dem Rathaus von Paris: Szene während der Februarrevolution 1848. Sie wurde zum Funken für ganz Europa.

Warum sollte uns heute der Aufstand von 1848 interessieren? Die Fragen, die damals aufgeworfen wurden, stehen heute noch auf dem Prüfstand, so der Historiker Christopher Clark in seinem monumentalen Werk über Europas „Frühling der Revolution“.

Leben: Das musste doch mehr bedeuten, als nur nicht zu sterben. Eine Welle von schreckenerregenden Berichten schwappte in den 1830er- und 1840er-Jahren durch ganz Europa. Die Autoren hatten die Fabriken und die feuchten Kellerwohnungen der Ärmsten aufgesucht, hatten die Kinderarbeit und die Sterblichkeitsraten studiert, die extremen Unterschiede in der Lebensqualität zwischen wenigen Reichen und vielen Armen statistisch belegt. Ihre moralisierende Energie war groß, sie wollten ihr Wissen nicht mehr verbergen, die Verhältnisse so schildern, wie sie waren. Für wen? Die bessergestellten bürgerlichen Schichten, deren Stadtviertel oft unmittelbar an die Elendsquartiere angrenzten, blendeten diese neu entdeckte Welt, die „soziale Frage“, aus. Anders die Verfasser der Studien. Aus ihnen sprach moralische Panik.

Sie dachten nach: Was müssen wir verbessern, wie gegensteuern? Oder sie propagierten gleich den Aufstand, die Revolution. Die kam dann auch, und zwar so intensiv und zeitgleich in solcher Reichweite, dass sie zumindest in der europäischen Geschichte einzigartig war. „Keine andere davor und danach hatte eine vergleichbare transkontinentale Lawine ausgelöst“, schreibt Christopher Clark in „Frühling der Revolution“, seinem Buch über das Europa von 1848/49: „Es war die einzige wahrhaft europäische Revolution der Geschichte.“ Erst im Rückblick wurde sie nationalisiert und in der Erinnerungskultur der europäischen Staaten vereinnahmt. Damals war sie ein Moment der gemeinsamen Erfahrung.

Kampf um jede Ressource

Was war schuld an der Verelendung, die zu den Aufständen führte? Manche sahen die Armen, ihre Laster, ihren Müßiggang, als Urheber ihres eigenen Unglücks, andere die Arbeitsbedingungen in dem industriellen System, andere das starke Bevölkerungswachstum. Christopher Clark nimmt alle Argumente unter die Lupe, untersucht die Widersprüchlichkeiten. Die Massenarmut verbreitete sich in Europa schon vor der Industrialisierung und auch in bevölkerungsarmen Regionen. Durch den modernen Ackerbau nahm der Vorrat an Lebensmitteln eigentlich zu. Wo lag dann das Problem? Gab es etwa Lieferkettenprobleme wie heute, die Wut und Zorn auslösten? Ja, es war die Verwundbarkeit des Systems: Kam es bei der Lebensmittelversorgung durch Witterung oder Schädlinge zu Ausfällen, konnte die größere Bevölkerungszahl nicht mehr ernährt werden. Und das geschah in den 1840er-Jahren. Die direkte Folge waren schwere Existenzkrisen, Hungersnot und Seuchen.