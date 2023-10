Hamas-Angriff: Aktienverluste halten sich vorerst in Grenzen

Die US-Börsen gingen mit Abschlägen in den vorbörslichen Handel.

Die US-Börsen gingen mit Abschlägen in den vorbörslichen Handel. Reuters / Caitlin Ochs

Erinnerungen an die Lage vor 50 Jahren machten den Anlegern Sorgen. Der jüngste Gewaltausbruch könnte zu einem Run auf sichere Anleihen führen – wie Gold.

Der Hamas-Angriff auf Israel erweckte Erinnerungen an den Yom-Kippur-Krieg vor 50 Jahren, als mehrere arabische Staaten Israel angegriffen hatten. Die Opec drosselte damals die Ölförderung, die Folgen waren massive Preisanstiege, hohe Inflation und Aktienkursverluste, der Goldpreis schoss hingegen in die Höhe.

Auch diesmal könnte der Ausbruch der Gewalt in Israel nach Einschätzung von Finanzmarkt-Experten zu einem Run auf sichere Anlagen führen. „Dies ist ein gutes Beispiel dafür, warum man Gold in seinem Portfolio braucht“, sagte Peter Cardillo, Chefvolkswirt bei Spartan Capital Securities, zu Reuters. „Es ist eine perfekte Absicherung gegen internationale Turbulenzen.“ Auch der Dollar werde von der Entwicklung profitieren. „Immer wenn es internationale Unruhen gibt, wird der Dollar stärker.“ Zudem könne die Nachfrage nach US-Staatsanleihen steigen.

Am Montagmorgen hielt sich die Nervosität indes in Grenzen. Die Aktienbörsen reagierten zwar mit Verlusten auf die Krise, das Minus war aber nicht allzu groß. Zu den stärksten Verlierern in Europa zählten der Autokonzern Stellantis, das Luxusgüterunternehmen LVMH oder die Bilbao-Bank. Doch gab es auch Gewinner wie Adidas oder Kering.

Die Aktien von Rheinmetall, BAe Systems oder Thales stiegen um bis zu acht Prozent. Der Militärsoftware-Spezialist Hensoldt steuerte mit einem Plus von 13 Prozent auf den größten Tagesgewinn seit gut eineinhalb Jahren zu, kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. „Die Frage ist, welche Länder noch wie stark in den Krieg mit hineingezogen werden“, sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets.

Die US-Börsen zeigten sich vorbörslich ebenfalls leicht im Minus..

Der Goldpreis legte etwas zu. Zum Dollar gab nicht nur der israelische Schekel nach, auch der Euro verlor leicht. Die Rendite von US-Staatsanleihen fiel, was bedeutet, dass die Preise und die Nachfrage steigen.