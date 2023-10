Helge Timmerberg: „Cannabis ist eine menschenfreundliche Droge“

Pünktlich zur geplanten Legalisierung in Deutschland teilt Reiseautor Helge Timmerberg seine Erfahrung aus 50 Jahren als Kiffer. Ein Gespräch über Sucht, Verschieberitis, gefährliche neue Sorten, Müsliriegel als Tiger – und warum ihm Cannabis trotzdem lieber als Alkohol ist.

Helge Timmerberg lässt keine Zweifel offen: MJ steht auf seinem T-Shirt, für „Mary Jane“. Dass die Amerikaner insgesamt mehr als 200 Codewörter für Marihuana erfanden, erfuhr er dabei selbst erst auf einer Touristentour in Kalifornien – bei der man sich zum Abschluss noch mit allem eindecken konnte, was heute THC enthält, vom Schaumbad bis zur Truthahnsauce. „Joint Adventure“ heißt das neue Buch des zum Teil in Wien lebenden Reiseschriftstellers, in dem er sich mit dem Thema Legalisierung beschäftigt – und damit, was man dazu vielleicht wissen sollte.

Als wir zuletzt gesprochen haben, haben Sie gerade überlegt, das Wiener Café Sperlhof zu kaufen. Was wurde aus den Plänen?

Das mit dem Sperlhof war ne blöde Idee, da hätte ich mich unglücklich gemacht. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich hatte immer mehr Experten an Bord, eine Innenarchitektin, die hat einen Gastronomen angeschleppt – je mehr Experten sich das angeguckt haben, desto teurer wurde es. Die meinten alle: „Alter, die Toiletten! Die Küche!“ Und dann jeden Tag vor Ort sein… Vielleicht lieber was Kleines, eine Eisdiele. Ich hätt schon einen Namen: Gelateria Fantasia.

Ein Coffeeshop dürfte in Österreich noch länger keine Option sein.

Auf Österreich baue ich nicht, was das Legalisieren angeht.

Aber es ist wohl kein Zufall, dass Ihr Buch über Cannabis mit der deutschen Legalisierung zusammenfällt.