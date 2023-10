Zinshäuser: „Assetklasse von Realität eingeholt“

Der Ankauf von Wiener Gründerzeit-Zinshäusern erfordert derzeit so viel Eigenkapital wie lange nicht, bietet laut Experten aber dementsprechend interessante Chancen.

Ruhig ist es geworden auf dem Zinshausmarkt. Fast zu ruhig. „Wen wundert’s?“, meint Thomas Rohr, geschäftsführender Gesellschafter von Immorohr Immobilien: „Die Wirtschaft lahmzulegen, um die Inflation zu senken, führt zwangsläufig in ganz Europa zu schweren Verwerfungen. Auch der Zinshausmarkt hat tief Luft geholt.“ Im Vorjahr stemmte sich der Markt für Wiener Gründerzeit-Zinshäuser zwar noch gegen die schwierigeren Rahmenbedingungen, aber „nun hat die Realität auch diese Assetklasse eingeholt“, sagt Eugen Otto, Geschäftsführer von Otto Immobilien.

Viel weniger Transaktionen

Laut dem Zinshaus-Marktbericht seines Unternehmens fanden im ersten Halbjahr 2023 in Wien 124 Transaktionen statt. Gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2022 bedeutet dies ein deutliches Minus von 59 Prozent. Den stärksten Rückgang verzeichneten dabei der 18. und 19. Bezirk mit minus 90 bzw. 88 Prozent. Damit schrumpfte auch das Transaktionsvolumen auf 372 Millionen Euro, „was einem Minus von 64 Prozent entspricht“, berichtet Philipp Maisel, Teamleiter Zinshaus bei Otto Immobilien. Dennoch muss man realistisch bleiben, „denn das Volumen entspricht in etwa dem Jahr 2016“ – die jährliche zehnprozentige Steigerung in der Vergangenheit war eben nicht gesund.

Strategie: Der Markt teilt sich

Diejenigen, die zu teuer gekauft haben, harren nun aus und warten auf bessere Zeiten. Diejenigen, die eigenkapitalstark sind, sehen jetzt wieder ihre Chance. Maisel über die erste Gruppe: „Wir sehen keine Panikverkäufe. Die Banken sind sehr unterstützend mit Stundungen und Verlängerungen von Laufzeiten.“ Die zweite Gruppe wurde in den vergangenen Jahren aufgrund der Dynamik und der zahlreichen Akteure vom Markt gedrängt. Nun kehren die eigenkapitalstarken Investoren auf den Markt zurück und nützen die Lage, um zu kaufen.

Der Zinshausmarkt ist daher im aktuell herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld eine Gratwanderung: zwischen kurzfristigem Nachfragerückgang und langfristig orientiertem Investment. Herwig M. Peham, Bereichsleiter bei EHL Investment Consulting: „Der Ankauf von Zinshäusern erfordert mehr denn je ausreichend Eigenkapital, doch eröffnet dies einer bonitätsstarken Kundenschicht besonders interessante Investmentmöglichkeiten.“

Genau diese ist auch auf dem Markt unterwegs, bestätigt Mathias Miller-Aichholz, Standortleiter Wien bei Hudej Zinshäuser: „Die wichtigsten Käufer sind jetzt jene mit Eigenkapital, unter anderem Institutionen, Privatstiftungen oder Erben.“ Neben den „zehn Zinsanpassungen“ sieht Thomas Rohr noch einen anderen Grund dafür, dass sich derzeit fast nur diese Art von Investoren Topobjekte sichert: „Die laufenden Diskussionen über die Indexierung der Mieten.“

Spannendes Zeitfenster für „First Mover“

Wer jetzt Geld hat, dem gehört der Markt, könnte man vereinfacht sagen. „Wir empfehlen Kaufwilligen, zu den ‚First Movern‘ zu gehören und sich die besten Objekte zu sichern. Wer längerfristig denkt, sollte das aktuelle Zeitfenster nutzen, ein knappes und begehrtes Gut zu attraktiven Konditionen zu erwerben“, sagt Örag-Vorstand Johannes Endl. „Der Markt funktioniert weiterhin, man glaubt an das Zinshaus als krisensichere und zukunftssichere Investitionsmöglichkeit“, beschreibt Michael Schmid, Geschäftsführer von 3SI Immogroup, die Ausgangslage für potenzielle Investoren: „Ich sehe Analogien zum Aktienmarkt: Genau wie bei Aktien ist es gut, dann zu kaufen, wenn andere nicht kaufen.“

Ein Teil der Investoren, die Eigenkapital besitzen, „hält sich in Erwartung weiter fallender Preise noch zurück“, sagt Miller-Aichholz: „Keiner will zu früh kaufen.“ Allerdings geht es derzeit bei den meisten Zinshauskäufern nicht primär um Rendite. „Vielmehr zählt die Gelegenheit, nach selbst definierten Kriterien attraktive Immobilieninvestments langfristig tätigen zu können“, betont Peham. Thomas Gruber betitelt seine Einschätzung für die kommenden Monate auf dem Wiener Zinshausmarkt mit „Back to the roots“, der geschäftsführende Gesellschafter von Plenus Immobilien erklärt: „Wenn sich Zinshaus-Entwickeln mit Parifizieren (Nutzwertberechnung, Anm.) und Abverkaufen in einem Projekt rechnet, gibt es auch wieder gute Entwickler, die das umsetzen.“

Stabile Zinslage soll den Markt beleben

Sobald die Zinsen nicht mehr steigen und zumindest stabil bleiben, können Investoren wieder besser kalkulieren, da die Verunsicherung abnimmt. „Das würde dem Zinshausmarkt zugutekommen“, sagt Michael Schmid. Der 3SI-Geschäftsführer rechnet mit einer entsprechenden Zinspolitik der EZB spätestens im Winter 2023/24. Eugen Otto ist überzeugt: „Wenn die Zinsen so bleiben, dann würde die Maschinerie wieder laufen.“ Dann werde sich der Markt wieder beleben, und denjenigen, die in der aktuellen Phase gekauft haben, interessante Renditen bescheren. „Das historische Zinshaus wird auch in Zukunft ein unwiederbringlicher, einzigartiger Bestandteil in urbanen Immobilienlagen bleiben“, ist Peham überzeugt.