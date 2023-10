„Offen antisemitisch“: Grazer ÖVP will Zusatztafel für Renner-Denkmal

Leopold Figl ist nicht die einzige historische Figur in der aktuellen politischen Debatte: In Graz beantragte die ÖVP eine historische Auseinandersetzung mit SPÖ-Legende Karl Renner.

58 Jahre nach seinem Tod prangte ÖVP-Legende Leopold Figl, erster Kanzler der Zweiten Republik, jüngst wieder von Zeitungstitelseiten, Grund dafür ist eine ÖVP-Kampagne rund um Figls Zitat „Glaubt an dieses Österreich“. Auch die Freiheitlichen berufen sich dieser Tage auf ihn, wenn sie für die „Volkskanzlerschaft“ Herbert Kickls werben, Forscher verbanden dem Figl-Denkmal als Protest gegen die ÖVP-Klimapolitik jüngst die Augen.

Und wenn es nach der Grazer ÖVP geht, sollte Figl nicht die einzige historische Figur des 20. Jahrhunderts in der aktuellen politischen Debatte sein: Die oppositionelle Fraktion stellte einen Antrag auf eine „Zusatztafel bei der Dr. Karl Renner-Büste im Herbersteinpark“ am Grazer Schloßberg. Mit viel Text ist die Gendenkstätte nicht versehen, einzig steht dort, dass sie „dem großen Staatsmann und Gründer der Ersten und Zweiten Republik Österreichs in Verehrung gewidmet“ sei. Der ÖVP ist das zu wenig: „Karl Renner zählt, bei allen Verdiensten, die ihm auch zukommen, zu den heftig umstrittenen Persönlichkeiten der Ersten wie auch der Zweiten Republik“, lautet der Antrag. Es sei nachzulesen, dass Renner „offen antisemitisch agiert“ habe, „für den Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland plädierte“ und später „die Nähe Stalins suchte“. Daher müsse Renner „hinsichtlich seiner politischen Haltung von Experten analog zur Überprüfung der belasteten Straßennamen eingeschätzt werden, um eine valide Grundlage für einen Begleittext für die Büste im Herbersteinpark zu bieten, der in weiterer Folge angebracht wird“, fordert die ÖVP.

Eine Antwort der Rathaus-Koalition auf den Antrag gab es bisher nicht, allein: Wäre eine solche Kontextualisierung bei Renner überhaupt angebracht? Helmut Konrad, renommierter Historiker und früherer Rektor der Grazer Karl-Franzens-Universität, hielte die SPÖ-Legende zwar nicht unbedingt für die „vordringlichste Figur“ in derlei Kontextualisierungen, fände es aber „durchaus angebracht“. Man könne „Renners antisemitische Worte nicht leugnen und auch sein Ja zum Anschluss nicht“, sagt Konrad – wiewohl Renners Ansichten diesbezüglich damals „Mainstream“ gewesen seien. Konrad: „Ich bin ein Freund der Kontextualisierung, sofern sie klug gemacht ist, historischer Kontext ist immer gut.“