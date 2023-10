Wie die Hamas-Terrorbanden Israel überlistet haben

Die Fundamentalisten führten Israel in die Irre. Sie haben bis zu zwei Jahre für ihren Mega-Überraschungscoup trainiert und ein eigenes Dorf in Gaza dafür aufgebaut.

Sie kamen zu Wasser, zu Luft, am Boden und auch unterirdisch, mit Booten, Paragleitern und Motorrädern, mit Bulldozern und Pick-up-Trucks – und mit einer Medienbrigade, die alles auf Video festhielt, um sie umgehend in den sozialen Medien zu posten. In der Morgendämmerung des Sabbat, der an einem Tora-Feiertag fiel, brachen sich die Hamas-Terroristen unter Raketen- und Granatenhagel Bahn. An 15 Stellen sprengten sie Löcher in die Mauer am Gazastreifen, der mutmaßlich bestbewachten Grenze der Welt, und überrumpelte das viel gerühmte israelische Militär. Sie drangen in Dörfer ein, fielen in Häuser ein, nahmen und verschleppten Geiseln und richteten bei einem Musikfestival ein Massaker an.

Die Hamas wiegte Israel und seine renommierten Sicherheits- und Geheimdienste in Sicherheit und im Glauben, dass sie derzeit nicht an einem militärischem Konflikt interessiert sei. So zumindest erklären israelische Geheimdienstexperten die Überrumpelungsaktion. An der Grenze herrschte seit Monaten eine ungewöhnliche Ruhe, Israel hat sogar 18.000 Arbeitsvisa für die Bewohner des Gazastreifens ausgestellt. Währenddessen richtete Israel seinen Fokus auf das Westjordanland, wo der Islamische Jihad und extremistische Splittergruppen in Jenin die staatliche Ordnung herausforderten. Spezialeinheiten der israelischen Armee gingen regelmäßig mit Razzien gegen die „Terrornester“ vor, den Keimzellen für Anschläge in Israel.

Warnung vor „etwas Großem“