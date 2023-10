Kein Platz für Lücken im Güterverkehr

Wie und wo wir zukünftig Güter bewegen, erörterte eine Experten-Runde im „Presse“-Studio: Die Verlässlichkeit bei der Zustellung sei neben der Geschwindigkeit das zentrale Thema.

Wir wollen zu einem gesamtwirtschaftlich optimalen Verkehrsmix beitragen“, unterstreicht Clemens Först, Vorstandssprecher der Rail Cargo Group. „Es muss nicht alles, aber mehr auf die Schiene.“ Betrachtet man den Anteil der Güter auf der Schiene, dann ist Europa mit einem Modalanteil (Tonnenkilometer, Anm.) von 20 Prozent klares Schlusslicht. In den USA sind es gegen 50 Prozent. „Wir müssen als Bahnlogistiker ein attraktives Angebot an unsere Kunden stellen. Der Umstieg auf die Schiene muss einfach, die Preise müssen attraktiv und die Qualität muss entsprechend hoch sein“, so Först. Zusätzlich setze man auf multimodale Verkehrslösungen, wobei die Langstrecke mit der Bahn absolviert wird, und die erste und die letzte Meile auf der Straße.

Hohes Niveau

Die Logistikbranche blickt in eine rosige Zukunft und in Österreich interessieren sich immer mehr junge Menschen für ein Studium am Institut für Transportwirtschaft und Logistik. Der Erfolg des Instituts, an dem Tina Wakolbinger an der Wirtschaftsuniversität Wien lehrt, kommt nicht von ungefähr, denn es zählt zur Weltspitze: „Wir wurden kürzlich wieder für unser Masterprogramm Supply Chain Management als zweitbeste Uni weltweit, nach dem MIT, gereiht. Wir sind als Institut breit aufgestellt und decken die Bereiche Transportwirtschaft, Logistik und Supply Chain Management ab“, erläutert Wakolbinger. „Mich bewegen besonders die Themen Nachhaltigkeit, die Resilienz der Lieferketten und die humanitäre Logistik für den Katastrophenfall.“

Einen nicht unwesentlichen Anteil der Transportaufgaben erledigt die Österreichische Post. Sie ist in gut einem Dutzend Ländern vertreten, neu hinzu kam eine Niederlassung in Aserbaidschan. „Wir transportieren 4,5 Milliarden Briefe und Werbesendungen, wobei der Fokus auf Österreich liegt“, erklärt Post-Vorstand Peter Umundum, der auch Präsidiumsmitglied im Zentralverband Spedition und Logistik ist. „In den vergangenen Jahren haben wir uns von 50 Millionen Pakete auf eine halbe Milliarde im heurigen Jahr gesteigert.“ Dabei bleibt die Basis der Post in Österreich mit einem Volumen von rund 200 Millionen Paketen, das stärkste „Paketland“ ist die Türkei mit 220 Millionen Stück.

Die Logistikbranche steht vor großen Aufgaben, denn die Krisen der vergangenen Jahre sorgten, genauso wie ein festgefahrener Tanker im Suezkanal, für maßgebliche Unterbrechungen der Lieferketten. „Die Frage nach der Resilienz von Transportketten ist in Gesprächen mit Kunden wesentlich relevanter geworden“, weiß Först aus der Praxis, deshalb eröffnete die Rail Cargo Group neue Standorte in Serbien und in China, um Abhängigkeiten zu verringern und alternative Routen zur Verfügung zu haben. Auch bei der Post hat man den Ausbau des Liefernetzwerks beschleunigt und kann im Anlassfall auf alternative Transportwege ausweichen.

Verlässlichkeit im Fokus

Wakolbinger sieht zusätzlich Diversifikationstendenzen bei Unternehmen, um nicht von einzelnen Lieferanten abhängig zu sein. „Die Verlässlichkeit bei der Zustellung ist, neben der Geschwindigkeit, gerade beim E-Commerce ein Riesenthema“, unterstreicht Umundum und lässt damit keinen Spielraum für Lücken im Transportbusiness. Der Trend, bis spät am Abend Waren online zu bestellen und sie am nächsten Tag geliefert zu bekommen, hält an.

Neben dem Bestreben nach mehr Nachhaltigkeit und der andauernden Digitalisierung in der Logistikbranche wird das Gewinnen neuer Fachkräfte zur Aufgabe. „Bei einfachen, technischen Berufen wie bei Verschiebern, die im Schichtdienst arbeiten, stehen wir vor der Herausforderung, den Bedarf zu decken“, so Först. In anderen Bereichen sei die ÖBB insofern ein begehrter Arbeitgeber, da die Bahn maßgeblich zur Nachhaltigkeit im Verkehrssegment beiträgt. In den kommenden Jahrzehnten wird sich der Transfer von der Schiene auf die Straße vereinfachen, prognostiziert Först: „Es wird für den Kunden ein digitales Erlebnis sein und ich könnte mir einen vollautonomen Transport auf der Schiene vorstellen.“ In 30 Jahren, so vermutet Umundum, wird es keine Briefe mehr geben: „Dafür werden Pakete noch mehr digital planbar und auch autonom unterwegs sein.“ Für die Forschung sieht Wakolbinger in Zukunft größere Aufgaben: „Ich befürchte, dass humanitäre Logistik und Katastrophenhilfe an Bedeutung gewinnen werden.“