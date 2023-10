Schrieb ein Ghostwriter für Krimiautorin Camilla Läckberg?

Camilla Läckberg wird gern als Königin des Nordic Noir bezeichnet. Derzeit bekommt ihr Thron allerdings (neue) Risse: Sie soll heimlich einen Ghostwriter eingesetzt haben, wie eine Datenanalyse ergab. Ihren Lektor.

Wie sehr kann man sich darauf verlassen, dass die Autorin, die auf einem Buchdeckel angegeben ist, ein Buch auch wirklich geschrieben hat? Im Fall der Krimiautorin Camilla Läckberg wird bereits seit Jahren darüber gemunkelt, dass sie einen Ghostwriter beschäftigt. Befeuert wurden die Gerüchte durch den Roman eines anderen Autors, in dem eine fiktive Krimikönigin ihre Werke delegiert, es ist ein Buch mit klaren Parallelen.

In Interviews hatte Läckberg das zurückgewiesen. Nun hat ein schwedischer Journalist die Vorwürfe mit Indizien untermauert, wie der „Guardian“ berichtet. Mithilfe zweier Datentools machte Lapo Lappin eine Analyse von Texten der Bestsellerautorin, die wegen der Zahl ihrer Krimis auch als die „schwedische Antwort auf Agatha Christie“ bejubelt wird. Genauer gesagt eine Analyse von ihrem Schreibstil und den Wörtern, die sie benutzt. Lappin kam zu dem Schluss, dass jüngere Bücher wie die Rachethriller „Golden Cage“ (2019) oder „Wings of Silver“ (2020) wohl nicht von der Autorin stammen. Dafür machte die verwendete KI eine Ähnlichkeit mit dem Stil von Pascal Engman aus – der als Läckbergs Lektor gearbeitet hat.

„Literarischer Snobismus“

Als die neuen Beschuldigungen kürzlich in Schweden Schlagzeilen machten, meinte die Schriftstellerin, dass die Untersuchung ihrer Arbeit aus „literarischem Snobismus“ entstanden sei. Es gehe um die Behauptung, dass Läckberg keine gute Stilistin sei. „Sie sagen, ich habe daher meinen Erfolg und so viele Leser natürlich nicht verdient“, schrieb sie. „Was ihnen in dieser Gleichung fehlt, ist, dass ein Schriftsteller in erster Linie ein Geschichtenerzähler sein sollte!“ Zuvor hatte sie bereits geschrieben, dass ihr Lektor ihr geholfen habe, eine neue Stimme zu finden. Engman selbst stritt ab, dass er mehr als die Arbeit eines Lektors getan habe.

Die Diskussion mündet in eine breitere Debatte über den Umgang des schwedischen Verlagswesens mit seinem erfolgreichsten Export, also „Scandic Noir“. Wobei auch argumentiert wird, dass die enorme Nachfrage des Genres eins mit sich bringe: Dass die Leser, wenn sie realistisch sind, nicht erwarten können, dass jedes Wort von dem auf dem Cover genannten Autor geschrieben wird. Die andere Seite verlangt Ehrlichkeit in der Frage, wer hinter einem Werk steckt. Schließlich gebe es auch eine Beziehung zwischen Autor und Leser. Eine Diskussion, in der das letzte Wort sicher noch nicht gesagt wurde.

In der Kriminalliteratur gab es in den vergangenen Jahren zunehmend literarische Kooperationen in der Krimi- und Thrillerwelt. Nach dem Tod von Stieg Larsson wurde seine „Millennium“-Reihe von den Krimiautoren David Lagercrantz und Karin Smirnoff fortgeführt. US-Bestsellerautor James Patterson arbeitet regelmäßig mit anderen Autoren zusammen, die seine enorme Produktion ermöglichen. Doch diese werden auch als (Co-)Autoren namentlich erwähnt. (red.)