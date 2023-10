Das alte Pratermuseum im Planetarium ist derzeit eine Werkstatt, in der die Objekte für den neuen Standort hergerichtet werden. Ab Donnerstag kann man den Restauratoren bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen.

Wien. Für so einen kleinen Automaten hat er einen selbstbewusst-hochtrabenden Namen: „Internationales Heiraths-Vermittlungs-Bureau“ steht über dem historischen Kasten aus dem Jahr 1873: Der Automat spuckte gegen Einwurf von sechs Hellern eine Karte aus, auf der Frauen mehr über „ihren zukünftigen Bräutigam samt genauer Beschreibung“ (respektive Braut, es gab einen eigenen Geldeinwurf für Männer) erfuhren.

Was genau auf den Karten zu lesen war – und wo genau der Heiratsautomat einst im Prater stand –, ist leider nicht mehr bekannt. Der Automat selbst ist aber Teil der Sammlung des Pratermuseums (das wiederum zum Wien Museum gehört) und wird derzeit restauriert. Und zwar am alten Standort des Pratermuseums im Planetarium, das zu einer Werkstatt umfunktioniert wurde. „Wir wollten“, sagt Alexandra Czarnecki, Leiterin der Objektbetreuung und Restaurierung im Wien Museum, „dass die Objekte nicht allzu sehr bewegt werden.“

Eine Kuriosität im Fundus des Pratermuseums: Das „Internationales Heiraths-Vermittlungs-Bureau“ , ein Automat, der eine Karte mit „dem zukünftigen Bräutigam“ oder der „zukünftigen Braut“ auswarf. Clemens Fabry

Weswegen sie hier am alten Standort restauriert werden, „und dann nur einen kurzen Weg ins neue Museum haben“. Denn das künftige, neue Pratermuseum – einer der ersten öffentlichen Holzbauten der Stadt übrigens – befindet sich nur ein paar Gehminuten weiter, mitten im Prater, auf der Straße des Ersten Mai und soll Mitte März 2024 eröffnen.

Die Restaurationsarbeiten am alten Standort passieren aber nicht nur im Verborgenen: Für die „europäischen Tage der Restaurierung“ öffnet das alte Pratermuseum seine Werkstatt: Fünf Restauratorinnen und ein Restaurator des Wien Museums geben von Donnerstag bis Sonntag ( 12. bis 15. Oktober) Einblick in ihre Arbeit, konkret an Objekten, die gerade für das neue Pratermuseum hergerichtet werden. Der Eintritt ist frei, allerdings muss man sich online anmelden, zu allen Terminen geht es hier. Übrigens: Auch an der Angewandten gewährt man ab Freitag Einblick in die Arbeit der Konservatoren: Bei freiem Eintritt kann die Ausstellung „Conservator at Work“ im Intersdisciplinary Lab besucht werden.

In der Werkstatt im Planetarium ist jedenfalls auch der Watschenmann zu sehen, eine ganz typische Praterattraktion früherer Zeiten, der man, nun, eine Watsche verpassen konnte: Die Stärke des Schlags wurde an einem Zeigerinstrument angezeigt. Bis heute gibt es ähnliche Attraktionen zum Kräfte-Messen im Wurstelprater, der immer auch ein Ort war, „um sich selbst darzustellen, um sich selbst zu zeigen“, wie der Ko-Kurator des Pratermuseums, Werner Michael Schwarz sagt.

Der Watschenmann ist eine Leihgabe einer der Praterfamilien, und dürfte aus den 1950ern stammen, die vielen Schläge ins Gesicht haben ihre Spuren hinterlassen: Feine Risse ziehen sich über sein Gesicht, in der Expertensprache heißt dieses Netz an Rissen „Craquelée“, „in ganz bestimmtes Schadens- und Alterungsphänomen auf Malschichten, der Watschenmann hat ja auch eine bemalte Oberfläche im Gesicht,“ sagt Czarnecki.

Anders als bei Gemälden, „bei denen man versucht, die Risse zu stabilisieren und malerlisch zu schließen“, hat man sich aber dazu entschlossen, die Rissen im Gesicht das Watschemannes zu belassen, „er wurde ja als Objekt gebraucht, diese Spuren der Nutzung wollten wir bewahren.“ Restauratorin Karin Maierhofer wird bei den „Europäischen Tagen der Restaurierung“ aber auch anhand von Ölgemälden erklären, wie derartige „Craquelées“ restauriert werden.

Die Abnutzungsschäden im Gesicht des Watschenmannes bleiben bewusst erhalten. Clemens Fabry

Gleich daneben liegt eine nackte, junge, schlafende Frau auf einem Tisch: Das „wächserne Pratermädchen“ ist das einzig erhaltene Teil eines früheren Wachsfigurenkabinetts aus dem späten 19. Jahrhundert, das im Prater „das erste Mal überhaupt einem Breiten Publikum Wissen um den menschlichen Körper“ vermittelte, wie Kurator Schwarz sagt. Der Rest der Wachsfiguren ist beim Praterbrand 1945 zerstört worden, das „Pratermädchen“ wurde nun frisch restauriert. Über ihrer Wachsschicht, erzählt Restauratorin Marina Paric, die Materiaiität und Entstehung der Figur erforscht hat, wurde damals eine Schellack-Überzug mit Farbpigmenten aufgetragen, etwas, das bei anderen Wachsfiguren (sie besteht hauptsächlich aus Bienenwachs und Harz) eigentlich nicht üblich war.

Die Wachsfigur wurde restauriert und wird im neuen Pratermuseum, das ab Mitte März 2024 öffnet, Teil der Dauerausstellung sein. Clemens Fabry

Ab Mitte März kommenden Jahres sind die Objekte, die hier gerade hergerichtet werden – darunter auch eine riesige Fortuna-Figur mit echtem Haar, deren riesiger Kopf hier besichtigt werden kann – dann im Pratermuseum neu unweit des Riesenrads zu sehen: Das Museum, wie berichtet an Standort einer früheren Spielhalle errichtet, sieht von außen schon recht fertig aus (von innen allerdings noch nicht), auffällig ist nicht nur die Fassade aus Holz, sondern auch das gebogene Dach, das in seiner Form Bezug nimmt auf das (nahe) Riesenrad und durch die Form den Blick auf das Wahrzeichen nicht verstellt.

Blick auf das neue Pratermuseum Clemens Fabry

Das vom Architekten und Bühnenbildner Michael Wallraff entworfenen neue Museum wird mit rund 200 m² Ausstellungsfläche rund doppelt so viel Platz bieten wie der alte Standort im Planetarium: Der Erdgeschoßbereich, in dem sich ein riesiges Wimmelbild des Praters mit zahllosen Details finden wird, wird frei zugänglich sein: Für die Dauerausstellung im ersten und zweiten Stock wird man Eintritt bezahlen müssen.