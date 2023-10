Kaugummis in Dosen? Taschentücher in einer Box? Stifte von Faber Castell? Höchstens alle paar Jahre.

In diesem Jahr habe ich jemandem ein iPad geschenkt, jemand anderem Kopfhörer und mir selbst Laufschuhe. Dass die Kosten für diese Geschenke ein Monatsgehalt von mir ausmachen, war kein Problem. Es stört mich auch nicht, wenn ich in einer größeren Gruppe essen gehe und die Rechnung übernehme. Oder bei einer Reise den teureren Flug buche, um nicht zu ungünstigen Zeiten fliegen zu müssen.

Aber: Bis heute kostet es mich Überwindung, Geld für Taschentücher von Feh und Tempo auszugeben. Eine Box gönne ich mir ohnehin nur alle paar Jahre – dann, wenn ich so richtig krank bin und eh schon alles egal ist. Ein schlechtes Gewissen habe ich danach dennoch. Und zwar jedes Mal, wenn ich ein Tuch aus der Box zupfe. Wie ein Verschwender komme ich mir dann vor. Wie ein dekadenter Yuppie ohne Gespür für Menschen, die sogar beim Essen sparen müssen. Ganz ähnlich geht es mir, wenn ich Kaugummis in Dosen kaufe. Auch das mache ich alle paar Jahre. Warum, weiß ich nicht. Ich mag diese Dosen nicht einmal. Ein Auto habe ich nicht, und die Kaugummis aus der Dose zu nehmen ist umständlich und irgendwie auch unhygienisch.

Ein drittes Beispiel will ich Ihnen auch noch nennen: Bleistifte von Faber Castell. In jedem Geschäft, in dem sie angeboten werden, bleibe ich kurz stehen und sehe sie mir mit glänzenden Augen an. Fast immer lege ich sie wieder zurück, weil sie mir obszön teuer vorkommen. „Kannst du dir nicht leisten“, sagt die kindliche Stimme in meinem Kopf.

Dieses Kind habe ich nicht unter Kontrolle. Es ist irgendwo in den 90er-Jahren steckengeblieben und denkt immer noch, dass es sich keine Tempo-Taschentücher, Kaugummis in Dosen und dunkelgrüne Markenbleistifte leisten kann. Bei Sonnencreme für 20 Euro, Magazin-Abos für 200 Euro und Tennisschläger für 300 Euro hat es keine Bedenken. Klar, mit diesen Dingen kam es nie in Berührung und verbindet daher keinen Luxus mit ihnen.

Dennoch bleiben diese Widersprüche für mich ein Mysterium. Ich kämpfe auch nicht mehr dagegen an. Ich akzeptiere die Macht des Traumas. Mehr noch. Ich liebe dieses Kind in mir.

