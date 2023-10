Am Flughafen in Hamburg ist der Flugbetrieb kurzzeitig eingestellt worden. Offenbar hat es eine Anschlagsdrohung auf eine Passagiermaschine aus dem Iran gegeben.

Der wegen einer Anschlagsdrohung auf eine iranische Maschine eingestellte Flugbetrieb am Flughafen Hamburg ist wieder angelaufen. „Der Flugbetrieb ist wieder aufgenommen. Es kann weiterhin zu Flugverzögerungen kommen“, hieß es am Montag auf der Homepage des Flughafens.

Wegen einer Anschlagsdrohung auf ein Flugzeug aus der iranischen Hauptstadt Teheran ist am Montag der Flugbetrieb am Hamburger Flughafen komplett eingestellt worden. Der Flugbetrieb war gegen 12.40 Uhr komplett eingestellt worden. Es gab über rund eineinhalb Stunden weder Starts noch Landungen, ankommende Maschinen wurden unter anderem nach Hannover umgeleitet.

Die Maschine war gegen 12.20 Uhr in Hamburg gelandet und wurde in einem Sonderbereich untersucht, berichtete die dpa. Auch die 198 Passagiere und 16 Crewmitglied an Bord wurden in einem eigenen Bereich einer Sicherheitskontrolle unterzogen. (ag/red)